Milli okçular, hazırlık turnuvasında 1. oldu!

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Antalya'da düzenlenen hazırlık müsabakasında kategorilerinde birinci oldu.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden "Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı" çerçevesinde hazırlık turnuvası düzenlendi.



Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılan hazırlık müsabakasına Rusya, Özbekistan ve Türkiye Okçuluk Milli Takımları ile Antalya ve Samsun TOHM sporcuları katıldı.



Olimpik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz birinciliği elde etti. Olimpik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz birinci olurken, Gülnaz Büşranur Coşkun 4. sırayı aldı.



