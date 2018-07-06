Milli güreşçilerden 3 altın ve 3 bronz

Milli güreşçiler, Tiflis Grand Prix müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz madalya kazandı.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyon, erkekler serbest ile grekoromen stilde gerçekleştirildi.Dünya sıralamasına puan veren organizasyonda serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 74 kiloda Yakup Gör ve 86 kiloda Fatih Erdin altın madalyanın sahibi oldu.Serbest stilde ayrıca 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ve 70 kiloda Mustafa Kaya bronz madalya elde etti.Grekoromen stilde ise 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz üçüncülük kürsüsüne çıktı.