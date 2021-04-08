Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Haber; AA
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Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı
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08 Nisan 2021 21:11
Mehmet Zeki Çelik
Mehmet Zeki Çelik
Lille
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 32. haftasında yarın Metz ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Zeki Çelik'in Türkiye'den döndüğünü ve Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Milli futbolcunun maç kadrosunda yer alacağını kaydeden Galtier, ikinci kez koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı'nın da test sonuçlarının negatif çıkması halinde gelecek hafta kadroya girebileceğini belirtti.



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