Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yarışmaları bekliyor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan 16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, olimpiyatların ertelenmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.



Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları dönemde biraz zorlandıklarını ifade etti.



Normal şartlarda en uzun tatillerinin 5 gün veya 1 hafta olduğunu kaydeden genç sporcu, "Toparlanması başta biraz zor oldu ama yavaş yavaş alıştık. Şu an her şey daha iyi, daha da iyi olacak inşallah." diye konuştu.



Nazlı Savranbaşı, salgının ardından bazı yarışma tarihlerinin açıklanmaya başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Şampiyonası aralık ayında gerçekleştirilecek. Öncelikle yarışmalar olduğu için heyecanlıyız. Bu yıl çoğu yarışma pandemi nedeniyle iptal oldu. Bu yarışmalar da bizim motivasyonumuzu artırıyor, antrenmanlara daha da sıkı sarılmamızı sağlıyor. Bu müjdeleri duymak çok iyi oldu, antrenmanlarımıza etkisi oldu. O yüzden heyecanlıyız, bir an önce yarışmalar gelse de yarışsak diyorum."



"En güzel yanı ailemle vakit geçirmek oldu"



Kovid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiği dönemde on-line antrenmanlar yaptığını kaydeden Nazlı Savranbaşı, şöyle konuştu:



"Kendime daha fazla zaman ayırma fırsatım oldu. Çünkü bütün günümüz normalde salonda geçiyordu. Özellikle ailemle zaman geçirme fırsatım oldu, bu benim için çok iyi oldu. Daha çok film ve dizi izledim, kitap okudum bol bol. En güzel yanı da ailemle vakit geçirmek oldu."