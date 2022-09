Milli atıcılarımız Kıbrıs'ta sahne aldı

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.



MUSTAFA VE NUR BANU'NUN PERFORMANSI



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.



SALİH VE SENA CAN KAÇINCI OLDU?



Aynı müsabakada yarışan Salih Hafız ve Sena Can toplamda attıkları 127 puanla 24'üncü oldu. Organizasyon, yarın skeet kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.



Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

MUSTA VE NUR BANU'NUN PERFORMANSI

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.

SALİH VE SENA CAN KAÇINCI OLDU?

Aynı müsabakada yarışan Salih Hafız ve Sena Can toplamda attıkları 127 puanla 24'üncü oldu. Organizasyon, yarın skeet kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ