Milli atıcılarımız Kıbrıs'ta sahne aldı

Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'na milli sporcularımız sahne aldı. İşte atıcılıkta dereceye giren sporcularımız ve detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılarımız Kıbrıs'ta sahne aldı
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10 Eylül 2022 17:43
Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.

MUSTAFA VE NUR BANU'NUN PERFORMANSI

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.

SALİH VE SENA CAN KAÇINCI OLDU?

Aynı müsabakada yarışan Salih Hafız ve Sena Can toplamda attıkları 127 puanla 24'üncü oldu. Organizasyon, yarın skeet kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda skeet karışık takım kategorisinde müsabakalar yapıldı.
MUSTA VE NUR BANU'NUN PERFORMANSI
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet karışık takım kategorisinde milli sporcu Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı, toplamda atıkları 136 puanla 21'inci sırada yer aldı.
SALİH VE SENA CAN KAÇINCI OLDU?
Aynı müsabakada yarışan Salih Hafız ve Sena Can toplamda attıkları 127 puanla 24'üncü oldu. Organizasyon, yarın skeet kadın ve erkek takım müsabakalarıyla sona erecek.
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