AC Milan ile olan sözleşmesinin son yılına giren Hakan Çalhanoğlu, imzayı atmak üzere...



İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu ile Milan arasında görüşmeler sona aşamasına girdi. Hakan Çalhanoğlu, 5 milyon euro taleple masaya oturdu. Milan cephesi ise ilk olarak 3.5 milyon euro önerdi. Ancak, her iki taraf uzlaşmaya çok yaklaştı. Türk yıldızın, sözleşmesini 2024'e kadar uzatmak üzere olduğu bilgisi verildi.



Milan Teknik Sorumlusu Paolo Maldini, Lille maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu ile son noktaya geldiklerini doğruladı. Maldini, "Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler her hafta daha iyiye gidiyor. Temaslar sürüyor ve iki taraf da birbirine çok açık. Birkaç görüşme daha yapacağız." açıklamasını yaptı.



2017 yazında 23.3 milyon euro'ya Milan'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon 10 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.



