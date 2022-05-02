Milan, Kessie'nin alternatifini buldu!

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesini sürdüren Milan, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerine çalışmalarını sürdürüyor.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'nin yerine dinamik bir orta saha arayan Milan, aradığını buldu.



İtalyan basınının haberine göre; Milan, Lille forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.



Habere göre Milan'ın, Renato Sanches için Lille'e yaptığı 20 milyon euro değerindeki teklif, Fransız ekibi tarafından kabul edildi. Kısa süre içinde futbolcuyla da anlaşma zemini arayacak olan Milan'ın, yeni sezon başlamadan önce bu bölgedeki ihtiyacı gidermek istediği belirtildi.



Bu sezon Lille formasıyla 31 resmi maça çıkan Renato Sanches, takımına 2 gol 5 asistlik katkı yaptı.





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