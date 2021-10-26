İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan, evinde Torino ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan, 1-0'lık skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren gol, 14. dakikada Fransız golcü Olivier Giroud'dan geldi.



Bu sonucun ardından ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlikle 28 puana yükselen Milan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sezonun 5. yenilgisini alan Torino ise 11 puanla 13. sırada kaldı.



Serie A'nın 11. haftasında Milan, Roma ile deplasmanda karşılaşacakken, Torino ise evinde Sampdoria'yı konuk edecek.





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