Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak? 2024

Mike Tyson-Jake Paul boks maçına geri sayım başladı. Boks efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki maçın tarihi netleşti.



Uzun süredir ringlerden uzak duran Mike Tyson, yıllar sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. İşte, bütün dünyada ilgi ile takip edilecek ve yayınlanacak olan Mike Tyson- Jake Paul maçına dair ayrıntılar...



2024 MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?



Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.



Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak



Boks Efsanesi Tyson ve Sosyal Medya Fenomeni Paul Ringe Çıkacak



57 yaşındaki Mike Tyson, son profesyonel boks maçını 2003 yılında Clifford Etienne'e karşı kazanmıştı. Kariyerinde 50 galibiyet bulunan Tyson, 2004'te Danny Williams'a ve 2005'te Kevin McBride'a karşı aldığı mağlubiyetlerin ardından ringlere veda etmişti. Temmuz ayında ringe çıkacağı zaman 58 yaşında olacak olan Tyson, kariyerindeki 57. maçına çıkacak.



Jake Paul ise 27 yaşında ve profesyonel boks kariyerinde 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Son olarak Tommy Fury'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından, kariyerine yön veren Paul, eski UFC yıldızları Tyron Woodley, Ben Askren, Anderson Silva ve Nate Diaz gibi isimlere karşı kazandığı zaferlerle adından söz ettirmişti.



Rekor Kıracak Yaş Farkı ve Profesyonel Boks Kuralları



Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu mücadele, boks tarihindeki en büyük yaş farkına sahip olacak. İkili arasındaki 31 yıllık yaş farkı, 1963'te Archie Moore (49) ve Mike DiBiase (25) arasındaki 24 yıllık yaş farkını geride bırakacak.



Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek. Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak.



Netflix tarafından canlı yayınlanacak olan bu mücadele, platformun boks alanındaki ilk girişimi olacak. Aynı zamanda, kadınlar boksunun yükselen yıldızları Katie Taylor ve Amanda Serrano arasındaki rövanş maçı da gecenin eşleşmesi olarak duyuruldu.



Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu heyecan verici mücadele, boks severler tarafından merakla bekleniyor. Tecrübeli boks efsanesi ile sosyal medya fenomeni arasındaki bu karşılaşma, boks tarihine geçecek önemli bir an olarak değerlendiriliyor.



Haber ile daha fazlasına ulaşın: