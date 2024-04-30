Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak? 2024

Mike Tyson-Jake Paul boks maçına geri sayım başladı. Boks efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki maçın tarihi netleşti.

Uzun süredir ringlerden uzak duran Mike Tyson, yıllar sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. İşte, bütün dünyada ilgi ile takip edilecek ve yayınlanacak olan Mike Tyson- Jake Paul maçına dair ayrıntılar...

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.