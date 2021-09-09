Miguel Crespo, UEFA Avrupa Ligi'nde yok

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim Miguel Crespo oldu.



Estoril'den kadroya katılan ve 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli oda saha oyuncusunun gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na hemen gönderildi. Dün sabah saatlerinde Crespo'nun lisansının da çıkmasıyla birlikte, yeni transferlerin tamamı oynayabilecek duruma geldi.



Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, UEFA'ya listelerin verilmesinin ardından imza attığı için sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarında forma giyemeyecek. Crespo sadece Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında mücadele edecek.



Sarı-Lacivertlilerde lisans için en çok bekleyen isim, imza attıktan yaklaşık 1 ay sonra işlemleri tamamlanan Burak Kapacak olmuştu.



