Michael Frey, Belçika'da şoku yaşadı

Fenerbahçe'den kiralandığı Antwerp'te Standart Liege'e attığı 5 golle yıldızlaşan Michael Frey, talihsiz bir sakatlık yaşadı.



Belçika Kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, İsviçreli oyuncunun Charleroi maçı sonrasında sol dizinde problem olduğu ve bu nedenle oynayamayacağı belirtildi.



Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Michael Frey, bu sezon oynadığı 4 maçta 6 kez ağları sarsmıştı.



