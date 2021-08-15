Michael Frey, Belçika'da şoku yaşadı

Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Michael Frey, sakatlığı nedeniyle 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Michael Frey, Belçika'da şoku yaşadı
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15 Ağustos 2021 18:25
Fenerbahçe'den kiralandığı Antwerp'te Standart Liege'e attığı 5 golle yıldızlaşan Michael Frey, talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Belçika Kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsviçreli oyuncunun Charleroi maçı sonrasında sol dizinde problem olduğu ve bu nedenle oynayamayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Michael Frey, bu sezon oynadığı 4 maçta 6 kez ağları sarsmıştı.


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