MHK'da görev dağılımı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili: Mustafa Çulcu
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu
Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen
Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu
3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen
5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır
7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: Sabri Çelik
Başkan Vekili: Mustafa Çulcu
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu
Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen
Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu
3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen
5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır
7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın