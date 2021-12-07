Mesut Özil: 'İstanbul sarı laciverttir'

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.
Maçın ardından Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Twitter hesabından maçın skorunu paylaşan Mesut Özil, "Harika bir performans... İstanbul sarı laciverttir ve öyle kalacaktır. Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" dedi.
Maçın ardından Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Twitter hesabından maçın skorunu paylaşan Mesut Özil, "Harika bir performans... İstanbul sarı laciverttir ve öyle kalacaktır. Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" dedi.