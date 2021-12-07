Mesut Özil: "İstanbul sarı laciverttir"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı lacivertli futbol takımının Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 yendiği maçın ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mesut Özil: 'İstanbul sarı laciverttir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2021 21:21
Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

Maçın ardından Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Twitter hesabından maçın skorunu paylaşan Mesut Özil, "Harika bir performans... İstanbul sarı laciverttir ve öyle kalacaktır. Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" dedi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.