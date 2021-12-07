Mesut Özil: 'İstanbul sarı laciverttir'

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.Maçın ardından Mesut Özil'den bir paylaşım geldi. Twitter hesabından maçın skorunu paylaşan Mesut Özil, "Harika bir performans... İstanbul sarı laciverttir ve öyle kalacaktır. Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" dedi.