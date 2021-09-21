Mesut Özil, Başakşehir maçı sonrası yıkıldı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Başakşehir maçının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil, Başakşehir maçı sonrası yıkıldı
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21 Eylül 2021 11:44
Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.

SONRADAN GİYDİ

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil'i oyuna soktu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre, Maça ısınıp, Fenerbahçe'nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90'da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü. Maç sonunda soyunma odasına giderken yanına gelen Vitor Pereira'nın uzattığı eli dahi görmeyen Mesut Özil, yenilgiden en fazla etkilenen oyuncu olarak öne çıktı.


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