Mert Hakan ve Emre Kılınç transferde son kararını verdi

Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.Sivasspor'la sözleşme uzatmayan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüple kesin anlaşma sağladı ve Florya'da önümüzdeki sezon planlamaları bu iki oyuncu üzerine yapılmaya başlandı. Seri'nin 18 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'ın yeni 8 numarası Mert Hakan olacak.1994 doğumlu orta saha oyuncusu, Fenerbahçe de peşinde olmasına rağmen sarı- kırmızılı takıma söz verdi. Mert'in 4 milyon TL'lik imza parası 15 Haziran'a kadar yatırılacak.Onyekuru ile hem aynı pozisyonda (sol açık) oynayan hem de menajerleri (William D'Avila) ortak olan Emre Kılınç da takım arkadaşı Mert Hakan gibi gelen birçok teklife rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullandı. William D'Avila menajerliğini yaptığı 25 yaşındaki Emre'yi bonservisi elinde olarak Galatasaray'a getirecek.