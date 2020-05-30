Mert Hakan ve Emre Kılınç transferde son kararını verdi

Galatasaray, Seri ve Onyekuru'nun boşluğunu doldurdu. Sivasspor'la sözleşme uzatmayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la kesin anlaşma sağlandı. Resmi açıklama için 8 maçın bitmesi bekleniyor

Haber; Sabah
Mert Hakan ve Emre Kılınç transferde son kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2020 10:25
Kiralık oyuncularından Lemina ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, yeni sezonda kadroda olmaları zor gözüken Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun boşluğunu şimdiden doldurdu.

Sivasspor'la sözleşme uzatmayan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, sarı-kırmızılı kulüple kesin anlaşma sağladı ve Florya'da önümüzdeki sezon planlamaları bu iki oyuncu üzerine yapılmaya başlandı. Seri'nin 18 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'ın yeni 8 numarası Mert Hakan olacak.

MENAJERLERİ ORTAK

1994 doğumlu orta saha oyuncusu, Fenerbahçe de peşinde olmasına rağmen sarı- kırmızılı takıma söz verdi. Mert'in 4 milyon TL'lik imza parası 15 Haziran'a kadar yatırılacak.

Onyekuru ile hem aynı pozisyonda (sol açık) oynayan hem de menajerleri (William D'Avila) ortak olan Emre Kılınç da takım arkadaşı Mert Hakan gibi gelen birçok teklife rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullandı. William D'Avila menajerliğini yaptığı 25 yaşındaki Emre'yi bonservisi elinde olarak Galatasaray'a getirecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için