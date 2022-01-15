Menemenspor beraberliğe abone

Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 8. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.



Konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan İzmir temsilcisi, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplam 8 beraberliğe ulaşan İzmir temsilcisi, ligde en fazla beraberlik alan takım konumunda bulunuyor.



Haftayı 23 puanla kapatan NasaDoge Menemenspor, 22. haftada 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. İzmir temsilcisinde dünkü müsabakada kırmızı kart gören Mahamadou Ba, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.





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