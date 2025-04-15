Meltem Kaptan kimdir? Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak

Türk sinemasının efsanevi oyuncularından Adile Naşit'in hayatı, Çağan Irmak yönetmenliğinde sinemaya aktarılacak. Adile adlı filmde, ünlü oyuncu Meltem Kaptan, Naşit'i canlandıracak. 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in kariyeri ve özel yaşamına dair önemli anlar, izleyicilerle buluşacak.



Adile Naşit'in rolünü üstlenecek olan Meltem Kaptan, bu önemli görevle izleyicinin takdirini kazanmış bir oyuncu. Gazanfer Özcan karakterini ise Adile Naşit'in torunu Tarık Ündüz canlandıracak. Müjde Ar karakterini ise ünlü oyuncu Seda Bakan'ın canlandırması bekleniyor. Filmde dönemin diğer önemli oyuncuları da yeniden canlandırılacak.



Adile filmi, mayıs ayında çekimlerine başlanacak. Filmin yönetmeni Çağan Irmak, Türk sinemasının önemli ismi Adile Naşit'in yaşamını perdeye taşırken, naif, güçlü ve unutulmaz bir karakterin portresini çizecek.



Adile Naşit, Yeşilçam döneminin önemli figürlerinden biriydi ve Türk sinemasında bir döneme damgasını vurmuştu.

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