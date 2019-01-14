Mehmet Demirkol'dan PSG - Fernando cevabı

Mehmet Demirkol, beIN MANŞET'te Galatasaray'ın transfer gündemini yorumladı.Paris Saint Germain'in transfer listesinde bulunan Fernando'nun takımda kalması gerektiğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Muslera'yı yollarım, onu yollamam" dedi.Demirkol, "Fatih hocanın hislerini anlıyorum ama bence olanlardan yararlanıp iyi bir santrforla değiştirmeye çalışmak lazım. 1 santrfor çok oyuncunun performansını değiştirebilir. Aynı şeyi ben duydum ama Fernando'dan vazgeçmek zor. Fernando Muslera'yı yollarım Fernando Reges'i yollamam" dedi.Belhanda'nın transferi konusunda ise, "Belhanda'nın ayrılması çok riskli. Çok beğeneni değilim ama devre arasında köklü değişiklik yapmak iyi değildir. Fatih Terim'in elinde olsa bütün kadroyu değiştirir. Fatih Hoca biraz eskileri istiyor, nostalji istiyor. Bugünün oyuncusu, 10 yıl önceki gibi değil. Bugün başka bir şey isteniyor. Terim, Tudor'un kurduğu kadrodan memnun değil. Bozmak istiyor. Galatasaray'ın bir set oyunu yok. Büyük takım gerektiğinde topu alır, vermez. " sözlerini kullandı