Mehmet Akif Üstündağ: 'İlk 2 için galibiyet çok önemliydi'

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan çıkacağına inanıyor.



Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada sonrası konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Kızlarımız mücadeleyi bırakmadılar. Bu sistemde galibiyet önemli." dedi.



Üstündağ, perşembe Hırvatistan'ı yenmeleri durumunda ev sahibi Polonya ile grup birinciliği mücadelesi vereceklerini söyledi.



Gruptan çıkmanın önemine vurgu yapan Üstündağ, "İlk 2'ye girebilmek için bu galibiyet çok önemliydi." diye konuştu.



Son gün ev sahibi Polonya ile oynayacaklarını hatırlatan Üstündağ, "Gruptan en iyi dereceyle ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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