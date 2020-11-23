Medhi Benatia: 'Belhanda sahada bambaşka oluyor'

Katar'da Al Duhail forması giyen Faslı oyuncu Medhi Benatia, Galatasaray'da oynayan milli takımdan arkadaşı Younes Belhanda için konuştu.



Belhanda'nın güvenilir bir oyuncu olduğunu vurgulayan Benatia, "Belhanda'nın sahada inanılmaz bir rekabet yönü var. Maçlardan önce ona hep, 'Sana güveniyorum, bize maçı kazandır' diyorum ve o da 'Bana güvenebilirsin' diye cevap veriyor, gerekeni yapıyor." ifadelerini kullandı.



"RAKİPLE İTİŞMEYE BAŞLIYOR"



Galatasaraylı oyuncunun sahada bambaşka bir futbolcuya dönüştüğünü de kaydeden 33 yaşındaki stoper, "Maçlarda 10 dakika geçince Belhanda'nın rakibi ittiğini, kavgaya girmeye hazırlandığını görüyorum. Sahada başka bir oyuncu oluyor, sakinliği ve nazikliği kayboluyor." dedi.



Mehdi Benatia, bir süre önce yaptığı açıklamada Katar'dan sonra Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığını söylemişti.



