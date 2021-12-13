Fransa Ligi'nin 18. haftasında Paris Saint-Germain, kendi evinde Monaco'yu konuk etti.



Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. PSG'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.



Fransız yıldızın ikinci golünde asist ise Lionel Messi'den geldi.



Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, ligde iki maç aradan sonra galip geldi ve puanını 45'e yükseltti. Monaco ise 5 maç sonra kaybetti ve 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lorient deplasmanına konuk olacak. Monaco ise kendi sahasında Rennes ile kozlarını paylaşacak.





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