Maxi Gomez'in gözü Katar'da

Trabzonspor'da sezonun flaş transferlerinden biri olarak dikkat çeken Maxi Gomez, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor.



Sezon başında büyük beklentilerle gelen ancak henüz tam anlamıyla istenilen performansı gösteremeyen Gomez, Katar'da toparlanmayı amaçlıyor.



Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda yer alacak olmanın moralini taşıyan yıldız forvet, bordo-mavili takıma daha güçlü dönmeyi planlıyor.



İKİNCİ KEZ



Mental olarak tamamen Dünya Kupası'na motive olan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ikinci kez böylesi bir deneyim yaşayacak. Dünya Kupası'nın hem kariyerine hem de performansına olumlu etki yapacağına inanan Uruguaylı golcü, Trabzonspor tarafından da yakından takip edilecek.



Bordo-mavili takımın yıldızı olarak Dünya Kupası'na gidecek Maxi Gomez ayrıca Karadeniz ekibinin de gurur kaynağı oldu. Maxi Gomez, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da 11 resmi maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı. Gomez, Trabzonspor'da 739 dakika süre aldı.



TORREİRA VE MUSLERA DA VAR



Uruguay Milli Takımı'nda Süper Lig'den 3 isim bulunuyor. Trabzonspor'un yıldız forveti Maxi Gomez ile beraber Galatasaray 'ın tecrübeli isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira da yer alıyor. Fenerbahçe 'den Diego Rossi ise aday kadroya davet edilmedi.





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