Haber Tarihi: 01 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 12:21

MasterChef'te kim elendi? MasterChef potaya kim gitti?

Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı 31 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı yanıtlandı! Heyecanla izleyenler tarafından takip edilen MasterChef Türkiye'nin 31 Ağustos tarihli son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 'perde pilavı' hazırlamak için karşı karşıya geldi. Danilo, Somer, Mehmet Şef'in istediği yemeği en iyi tabağı yapan isimler, Emre, Şirin, Ayşe, Hakan, Kaan, Onur ve Ezgi olurken gecenin finalinde Beril ve Semih kaldı. Şeflerin kararı ile daha başarısız tabağı yapan isim MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Peki, dün MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef'te eleme potasına kim gitti, kimler kazandı? İşte, 31 Ağustos 2024 MasterChef 7. son eleme adayı ve dün gece yaşananlar.

MasterChef'te kim elendi? MasterChef potaya kim gitti?
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MasterChef Türkiye son eleme adayı 31 Ağustos Cumartesi akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar eleme oyununda potaya gitmemek için bireysel mücadele verdi. İlk etapta 'perde pilavı' yemeğini daha iyi yapan yedi yarışmacı yukarı çıkarken, ikinci tura kalan yarışmacılar bu kez mercimek ile yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi. Peki, dün gece MasterChef 7. eleme adayı kim seçildi? MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.

MASTERCHEF ELEME OYUNUNUN İLK TURUNDA KİMLER KAZANDI?

Hafta boyunca altı eleme adayının belirlendiği MasterChef Türkiye'de dün gece kırmızı ve mavi takım yedinci eleme adayı olmamak için bireysel mücadele verdi. Bu turda şefler yarışmacılardan 'perde pilavı' istedi. Verilen süre ise tam 1 saat oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Gecenin ve haftanın son eleme turunda bu kez şefler yarışmacılardan, mercimek çeşitleri ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Mercimek ana ürünü ile yaratıcı tabak etabında verilen süre ise tam 45 dakika oldu.

Verilen süre sonunda şefler Eda, Zeynep, Alper, Semih, Kerem, Muratcan ve Beril'in tabaklarını değerlendirdi. Üç şefin verdiği kararla finale Beril ve Semih kaldı. Gecenin sonunda 7. eleme adayı Semih oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih olarak belirlendi.
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