MasterChef'te kim elendi? MasterChef potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye son eleme adayı 31 Ağustos Cumartesi akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar eleme oyununda potaya gitmemek için bireysel mücadele verdi. İlk etapta 'perde pilavı' yemeğini daha iyi yapan yedi yarışmacı yukarı çıkarken, ikinci tura kalan yarışmacılar bu kez mercimek ile yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi. Peki, dün gece MasterChef 7. eleme adayı kim seçildi? MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.

Hafta boyunca altı eleme adayının belirlendiği MasterChef Türkiye'de dün gece kırmızı ve mavi takım yedinci eleme adayı olmamak için bireysel mücadele verdi. Bu turda şefler yarışmacılardan 'perde pilavı' istedi. Verilen süre ise tam 1 saat oldu.

Gecenin ve haftanın son eleme turunda bu kez şefler yarışmacılardan, mercimek çeşitleri ile yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Mercimek ana ürünü ile yaratıcı tabak etabında verilen süre ise tam 45 dakika oldu.



Verilen süre sonunda şefler Eda, Zeynep, Alper, Semih, Kerem, Muratcan ve Beril'in tabaklarını değerlendirdi. Üç şefin verdiği kararla finale Beril ve Semih kaldı. Gecenin sonunda 7. eleme adayı Semih oldu. Böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih olarak belirlendi.