Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in annesi Eva Döli Linnes hayatını kaybetti.

, Fotoğraf; AA
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Martin Linnes'in annesi hayatını kaybetti
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13 Mayıs 2021 13:21
Martin Linnes'in annesi Eva Döli Linnes hayatını kaybetti.

Galatasaray'dan yapılan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Martin Linnes'in değerli annesi Eva Döli Linnes'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sevgili Martin ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."

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