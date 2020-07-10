Marius Sumudica: 'Pandemiden sonra hiç kaybetmedik!'

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çılgınca bir karşılaşma oynadıklarını ve pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olduklarını ifade etti.



Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin üzerinde baskı olduğunu ve bunun farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.



Maça hızlı başladıklarını ve fırsatlar yakaladıklarını belirten Sumudica, şöyle konuştu:



"Çok çılgınca bir maç oldu. İkinci yarı geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak çok iyi olduğumuzu gösterdik. Pandemiden sonra hiç maç kaybetmeyen 3 takımdan biriyiz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Takım olarak iyi durumdayız. Tüm Türkiye'ye güzel bir futbol seyrettirdik. Alt sıralarda bulunan takımlar herhalde bizim kolay bir maç oynayacağımız tahmin ettiler. Ama bu asla olmayacak. 3 maçımız daha var ve aynı şekilde devam edeceğiz."



