Marius Sumudica: 'Galatasaray maçında ben oynayabilirim'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise "Bugün Giresunspor'un kalemizde gol yapmak için çok büyük şansları olmadı, bizim de kötü bir şansımız vardı. İlk 11'imizde Tetteh yoktu, sakat, Ndong yok. İki oyuncumuzu da kaybettik. Süper Lig'de ilk maçını oynayan Philip Awuku'yu sahaya atmak zorunda kaldım." diye konuştu.



"Yedek kulübesine baktığımda da çok fazla çözüm üretecek futbolcum yok, çözüm üretecek futbolcu göremiyorum." ifadelerini kullanan Sumudica, şöyle devam etti:



"Bir topumuz gol oldu, ama bir sorum var, özellikle son 3-4 maçtır hakemin hiç Malatyaspor ile ilgili VAR'a gittiğini görmüyorum. Evet Giresunspor'un bugün bir pozisyonu var, o da penaltıydı. Bunu tartışmayacağım. Bugün bir elle temas vardı, Kubilay'ın iki pozisyonu vardı temas oldu ama hiç VAR'dan incelenmedi pozisyonlar, bir hoca için böyle çok zor tabii. Takımın yarısını kaybettim, yarısı sakat. Tabii hafta içinde de gelip oyuncularım antrenmanın çok şiddetli olduğunu söyledi, 'Bizim için çok zor oluyor.' dediler çünkü hazırlık sezonunda, sezon başında çok iyi hazırlanmadıklarını söylediler. Benden önce çalışmışlar için de bu bir saldırı niteliği değil, bir şey söylemek istemiyorum, beni yanlış anlamalarını istemiyorum. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda daha fazla oyuncu kaybetmekten korkuyorum."



Sumudica, ligin ilk yarısını bitirene kadar işlerinin zor olduğunun altını çizerek, "Kayseri'de de takımın seçiminde ben bulunmuştum, Gaziantep'te de öyle, her iki takımda da ilk 8'de bitirdik, Gaziantep'ten gittiğimde lig üçüncüsüydük ama şimdi ilk 11 için 13-14 oyuncum var, bunlardan da 4'ü 5'i sakat olunca sizlere soruyorum, ben ne yapabilirim ki?" açıklamasında bulundu.



"GALATASARAY'A KARŞI BEN OYNAYABİLİRİM"



Rumen teknik adam, son olarak, "20 yıllık kariyerimde başıma ilk kez bu geliyor. Üst üste maçlar kaybediyorum. Oyuncularımı kaybediyorum. İlk 11'imizde 4 sakatımız var. Kalecimiz de sakatlandı. Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor ile oynayacağız. Galiba biraz kilo verip sahaya çıkmalıyım" şeklinde konuştu.





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