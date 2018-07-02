Mario Hezonja, New York Knicks yolcusu

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Mario Hezonja, New York Knicks'le bir yıl, 6.5 milyon dolara anlaştı.Sacramento Kings, Memphis Grizzlies ve Portland Trail Blazers da Hezonja'yı kovalayan takımlar arasındaydı.23 yaşındaki oyuncu, 2015'ten beri Orlando Magic formasını giyiyordu.