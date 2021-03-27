Marega'nın menajeri: "Porto ile konuşmadık!"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için menajeri Aziz Ben Aissa, Porto ile şu ana kadar görüşmediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marega'nın menajeri: 'Porto ile konuşmadık!'
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27 Mart 2021 17:04
Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, Porto Başkanı Pinto Da Costa'nın 'Menajeri Portekiz'e gelir gelmez yeni sözleşme imzalayacağız.' sözlerini yalanladı.

Aziz Ben Aissa, "Porto'nun yöneticilerine saygısızlık yapmak istemiyorum ama sözleşme konusunda söyledikleri gerçekleri yansıtmıyor. Henüz yeni sözleşme için konuşmadık. Benim Portekiz'e gidince sözleşme imzalayacağımızı söylediler, bu doğru değil. Ayrıca, Marega'yı Porto'da kalması için ikna ettiğimi söylüyorlar, bu da doğru değil. Böyle şeyler söylemedim. Marega'nın ne istediği önemli, benim isteğim ve onu ikna etmem söz konusu olamaz." dedi.

"PORTO İLE HİÇ KONUŞMADIK"

"Porto'ya ve başkanı Bay Pinto Da Costa'ya çok büyük saygım var." diyen Aziz Ben Aissa, "Ben Porto'ya gidince imzaları atacağımızı söylemeleri doğru değil. Şu ana kadar Porto ile Marega'nın sözleşmesi için hiç konuşmadık. Ancak, kısa bir süre içerisinde oturup konuşacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

FENERBAHÇE VE ROMA PEŞİNDE

Porto ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Malili golcü Moussa Marega için Fenerbahçe dışında AS Roma'nın da adı geçiyor.

Marega, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol atıp 5 asist yaptı. 



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