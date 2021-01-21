Marcel Tisserand'a sürpriz transfer teklifi

Lemos'u gözden çıkaran ve Attila Szalai'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, Tisserand'ı da satabilir. Eski kulübü Wolfsburg, Demokratik Kongolu stoperi yeniden isterken, sarı-lacivertli yönetimin kafası karıştı

Haber; Sabah
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Marcel Tisserand'a sürpriz transfer teklifi
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21 Ocak 2021 08:01
Sezon başında transfer ettiği Lemos'un performansından memnun kalmayan ve Macar stoper Attila Szalai'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Uruguaylı Lemos'u kiralayacak olan sarı-lacivertliler, Tisserand konusunda da bir sürpriz yapabilir.

28 yaşındaki savunma oyuncusuna eski takımı Wolfsburg talip oldu. Alman kulübünün bu teklifi yönetimin kafasını karıştırırken, iyi bir rakam gelmesi durumunda Tisserand'ın da satılabileceği öğrenildi.

1.90 boyundaki tecrübeli oyuncuyu 4 milyon Euro'ya alan F.Bahçe, daha yüksek bir teklife 'evet' diyecek ve üst düzey bir stoperi renklerine bağlayacak. Kanarya'nın yakından ilgilendiği Sokratis de Arsenal ile yollarını ayırıp boşta kaldı. 32 yaşındaki Yunan yıldız ile pazarlıkların sürdüğü bildirildi.



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