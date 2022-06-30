"Marcao, Sevilla ile anlaştı!"

Galatasaray forması giyen Marcao'nun, transfer için Sevilla ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Marcao, Sevilla ile anlaştı!'
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30 Haziran 2022 22:52
Galatasaray'da uzun süredir transferi gündemde yer alan Marcao için, İspanya'dan bir haber gündeme oturdu.

İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı.

26 yaşındaki futbolcunun, Brezilya'da Endülüs ekibine transferinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

Öte yandan Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmelerin de devam ettiği ifade edildi.

Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı forma altında 141 resmi maçta görev aldı.



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