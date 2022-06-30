'Marcao, Sevilla ile anlaştı!'

Galatasaray'da uzun süredir transferi gündemde yer alan Marcao için, İspanya'dan bir haber gündeme oturdu.



İspanyol AS'ta yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Sevilla ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı.



26 yaşındaki futbolcunun, Brezilya'da Endülüs ekibine transferinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.



Öte yandan Galatasaray ile Sevilla arasındaki görüşmelerin de devam ettiği ifade edildi.



Ocak 2019'da 4 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Marcao, sarı-kırmızılı forma altında 141 resmi maçta görev aldı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ