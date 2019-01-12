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Marcao için Chaves'ten ilginç açıklama!

Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes, Galatasaray'ın transferini açıkladığı Marcao için ''Bizim resmi bir açıklamamız olmadı.'' sözlerini kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcao için Chaves'ten ilginç açıklama!
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12 Ocak 2019 18:46
Galatasaray, Marcao transferini resmen açıklasa da Portekiz ekibi Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes'ten akıl karıştıran bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın 9 Ocak'ta transferinin bittiğini KAP'a açıkladığı Marcao hakkında konuşan Tiago Fernandes, ''Bizim tarafımızdan resmi bir açıklama yapılmadı. Yani kendisi oynayabilecek durumda. Şu anda çok mutlu gözüküyor.'' sözlerini kullandı.

SON MAÇINA ÇIKTIKTAN SONRA GELECEK

22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, transferinin açıklanmasına rağmen Chaves ile son kez 13 Ocak'ta maça çıkacak. Tondela maçında takımdaki yerini alacak olan Marcao, ardından Galatasaray'a katılacak.

Marcao'nun Chaves'in Tondela ile oynayacağı maçta yer alacak olması, sarı kırmızılı taraftarları endişelendirmişti.

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