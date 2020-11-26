Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü Arap basınında geniş yer buldu.



Arjantin'in Tigre kentindeki evinde dün kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, Arap gazeteleri ile spor sitelerinin manşetlerinde, profesyonel olarak futbola başladığı 1976'dan bu yana duyulmamış birçok unvanla anıldı.



Lübnan El-Ahbar gazetesi "Dünyayı fetheden güneyli çocuk" başlığıyla verdiği ölüm haberini, üzüntü ve hayal kırıklıklarıyla geçen 2020 yılının en zor haberi olarak nitelendirdi.



Filistin basınında da Maradona'nın, İsrail işgaline karşı Filistin'i desteklediği adaletli tutumuna dikkat çekildi.



Özellikle efsanevi futbolcu Maradona'nın Temmuz 2018'de Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesinde söylediği "Kalben Filistinliyim" sözüne sıkça vurgu yapıldı.



Ürdün'deki "jo24" sitesi de Maradona'nın 1982'de İspanya'daki Dünya Kupası finallerinde ilk kez oynamasından, Rusya'da 2018'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'e destek vermesine kadar tüm futbol serüvenini fotoğraflarla anlatan bir habere imza attı.



Cezayir'de yayın yapan "Mercatoday" sitesi de haberi, "Maradona'nın ölümü ağır bir kayıp" başlığı altında verdi. Haberde, Cezayir'deki futbolseverlerin Maradona'yı futbol tarihindeki olağanüstü bir oyuncu olarak zihinlerinde yaşatacağı kaydedildi.



Suudi Arabistan'daki "Sabk" gazetesi Maradona'nın 1987'de Suudi "El-Ehli" takımının kuruluşunun 50. yıl dönümünde Danimarka'nın Brondby takımına karşı kazanılan maçta Ehli formasıyla oynadığını hatırlattı.



Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Goal" sitesinin haberinde Maradona'nın "sol ayakla topa dokunan en iyi futbolculardan biri" olduğuna işaret edildi.



Fas'ın "elaphmorocco" sitesinde de Fas halkının futbol efsanesi olan Maradona'nın vefatından duyduğu üzüntüye yer verildi.



