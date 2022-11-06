Manolis Siopis formayı kaptı

Trabzonspor'da Manolas Siopis hem saha içi hem de saha dışındaki özellikleri ile fark yaratıyor.



Yunan yıldız, Ferencvaros mücadelesinde harika bir performans ortaya koydu. 80 defa topla buluştu. Yüzde 92'lik pas isabeti sağladı. 3 top kaptı. 10 ikili mücadele kazandı. Yunan futbolcu bugünkü Konyaspor maçında da ilk 11'deki yerini garantiledi.



Vatandaşı Anastasios Bakasetas, durmadan koşan ve mücadele eden takım arkadaşına "Ciğersiz" lakabını takmıştı.



İnstagram'da Siopis'in fotoğrafının altına ciğer emojisi koymuştu. Tüm takım artık Siopis'i bu lakapla çağırıyor.





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