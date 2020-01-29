Manchester United'dan dev transfer!

Manchester United, uzun süredir transferi için peşinde olduğu Bruno Fernandes'i bonuslar ile beraber 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Manchester United'dan dev transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2020 19:36
İngiliz devi Manchester United, uzun süredir transfer gündeminde olan Sporting Lizbon'dan Bruno Fernandes'i, 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiliz devi bonuslar ile beraber Bruno Fernandes için 80 milyon euro bonservis ödeyebilir. Oyuncunun menajerinin komisyonu ise; 5.5 milyon euro olarak açıklandı.

Sporting Lizbon'da harika bir performans gösteren orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 2019/2020 sezonunda çıktığı 28 maçta 15 gol-14 asistlik katkı sağladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için