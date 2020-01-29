Manchester United'dan dev transfer!

İngiliz devi Manchester United, uzun süredir transfer gündeminde olan Sporting Lizbon'dan Bruno Fernandes'i, 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
İngiliz devi bonuslar ile beraber Bruno Fernandes için 80 milyon euro bonservis ödeyebilir. Oyuncunun menajerinin komisyonu ise; 5.5 milyon euro olarak açıklandı.
Sporting Lizbon'da harika bir performans gösteren orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 2019/2020 sezonunda çıktığı 28 maçta 15 gol-14 asistlik katkı sağladı.
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İngiliz devi bonuslar ile beraber Bruno Fernandes için 80 milyon euro bonservis ödeyebilir. Oyuncunun menajerinin komisyonu ise; 5.5 milyon euro olarak açıklandı.
Sporting Lizbon'da harika bir performans gösteren orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 2019/2020 sezonunda çıktığı 28 maçta 15 gol-14 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın