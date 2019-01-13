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Manchester United, Gareth Southgate'i listeye aldı

Manchester United, sezon sonunda Ole Gunnar Solskjaer ile devam edilmemesi halinde milli takım menajeri Gareth Southgate'i takımın başına getirmek istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United, Gareth Southgate'i listeye aldı
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13 Ocak 2019 03:55
Jose Mourinho'nun ardından sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşan Manchester United, bir taraftan da sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki Manchester United, başarılı bir performans yakalasa da Kırmızı Şeytanlar diğer adayları da değerlendiriyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, genç oyuncularla çalışmayı seven ve oyun stili beğenilen İngiltere Milli Takım Menajeri Southgate ile ilgileniyor. Eğer sezon sonunda Solskjaer ile yola devam edilmezse, Gareth Southgate için harekete geçilecek.



Ada basınındaki haberde Manchester United'ın henüz Gareth Southgate için federasyonla görüşmediği belirtildi.

Manchester United taraftarının bir bölümü ise Ole Gunnar Solskjaer'ın bu şekilde devam etmesi halinde takımda kalmasını istiyor.

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