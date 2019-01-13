Manchester United, Gareth Southgate'i listeye aldı

Jose Mourinho'nun ardından sezon sonuna kadarile anlaşan, bir taraftan da sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor.Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki Manchester United, başarılı bir performans yakalasa da Kırmızı Şeytanlar diğer adayları da değerlendiriyor.İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester United, genç oyuncularla çalışmayı seven ve oyun stili beğenilenile ilgileniyor. Eğer sezon sonunda Solskjaer ile yola devam edilmezse, Gareth Southgate için harekete geçilecek.Ada basınındaki haberde Manchester United'ın henüz Gareth Southgate için federasyonla görüşmediği belirtildi.Manchester United taraftarının bir bölümü ise Ole Gunnar Solskjaer'ın bu şekilde devam etmesi halinde takımda kalmasını istiyor.