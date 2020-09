Malone ve Murray, faul düdüklerini sorguladılar: "Bir çeyrekte 24?"

Denver Nuggets, bu playofflarda olasılıkları alt üst ederek tarih yazmış olsa da, Batı Konferansı finallerinin dün geceki 1. maçında Los Angeles Lakers'ı ve faul düdükleriyle dolu ikinci çeyreği alt edemedi.



İkinci çeyrekte Nuggets'a 16 faul düdüğü çalındı ve Lakers 126-114 galibiyete giderken, Nikola Jokic, Jamal Murray ve Paul Millsap'in her biri ilk yarı öncesinde üçer faul alarak, faul problemine girdiler.



Denver, ikinci çeyreğe iki sayılık bir farkla girse de, Lakers ekibi 17-1'lik bir seri yakaladı. Bu süreç sırasında, Jokic bir perdeleme yapmaya çalışırken arka arkaya fauller aldı ve çeyreğin bitimine 7:22 kala, üç faulle benche oturmak zorunda kaldı.



Murray, maçtan sonra genç Nuggets'ın, veteran dolu Lakers takımının lehine düdüklere nasıl adapte olabileceği sorulduğunda şunları söyledi:



"Buna rağmen oynamaya çalışıyoruz. Zor bir durum. Her düdük hakkında konuşarak, durumu manipüle etmeye çalışıyorlar, ancak bunun için endişelenmemek gerekir. Olayın ne olduğunu biliyoruz. Daha genç olan takım olduğumuzu biliyoruz. Ama buna rağmen oynamamız gerek. Bir yol bulacağız ve o kadar kolay düşmeyeceğiz."



"MAÇI İZLESENİZ, ANLARDINIZ"



Arka arkaya serilerde 3-1'den dönüp kazanarak Batı finallerine ulaşan ilk takım olan Nuggets, ikinci çeyreği 0-6 şut isabetiyle açıp, altı da top kaybı yaptığında, Lakers'ın serisinin üstesinden gelememişti. Ama hiçbir şey Nuggets'a Jokic'in faul problemine girmesinden daha fazla zarar vermemişti.



Murray, Lakers'ın serisi sırasında ne olduğu sorulduğunda, "Maçı izlediyseniz anlayabilirdiniz. Evet, maçı izlediyseniz, o zaman anlardınız." yanıtını verdi.



Jokic, dördüncü faulünü, üçüncü çeyreğin bitimine bir dakikadan daha kısa bir süre kala almış ve Lakers ekibi dördüncü çeyreğin başlarında 27 sayılık bir üstünlük elde ederken, kendisi de 25 dakikada 21 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle maçı tamamlamıştı. Murray ise 21 sayı ve 5 asistle oynamıştı.



"TOPLAMDA 100 OLACAK BİR İVMEYLE..."



Lakers, maçta 37 kez serbest atış çizgisine gitmişti ve bu, Denver'ın gittiğinden dokuz kez daha fazlaydı. Ancak Lakers, bu çizgiye gidişlerin 24'ünü sadece ikinci çeyrekte yapmıştı.



Denver koçu Michael Malone, "Bir çeyrekte yirmi dört kez gitmeleri, ki bu son derece yüksek bir sayı, neredeyse toplamda 100 olacak şekilde bir ivmedeydi. O çeyrekte bize de 16 faul çalınmıştı. Ve bunun üzerine, yedi top kaybı yapmamız da onlara yardımcı oldu." şeklinde konuştu.



Malone, "çalınan faulleri, neden çalındıkları ve çalınıp çalınmamış olduklarını görmek için" maç kasedini izlemek zorunda olduğunu belirtti ve Nuggets'ın 2. maçta, Anthony Davis'e (37 sayı ve 10 ribaund) karşı faul yapmadan, biraz daha fiziksel olmaları gerektiğini açıkladı.



"HAKEMLERİ SUÇLAMAYACAĞIM"



Murray, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı:



"Düdükler her zaman istediğiniz gibi gitmez ve bundan da şikayet edemezsiniz. Bunu genç bir oyuncu olarak öğrenmeye çalıştım ve bizim de buna rağmen oynamamız gerekiyor. Hakemler bilerek yanlış düdük çalmaya çalışmıyorlar. Sadece işlerini yapıyorlar. Burada oturup hakemleri suçlamayacağım. Ben bunu yapmam. Sadece bununla oynayıp, saygıyı kazanmamız gerek."