Malatyaspor'un yeni yıldızı, perdeyi açtı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi takımı ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren Malatya ekibi, kamp döneminin ikinci hazırlık maçını yaptı.

Kamp yaptığı otelin antrenman sahasında CSMS Iaşi ile karşılaşan Malatya ekibi, Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Murat Akça, Aly Cissokho, Issam Chebake, Godson Azubuike, Murat Yıldırım, Hüseyin Ekici, Danijel Aleksic, Issiar Dia ve Eren Tozlu 11'iyle saha çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Malatya ekibi, maçın 16. dakikasında Danijel Aleksic'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Malatyaspor, maçın ikinci yarısında oyuna giren Arturo Mina'nın 67. dakikada attığı gol ile 2-0 öne geçti. Maçı Malatya ekibi, 2-0 kazandı.

Mücadeleyi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de izledi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hazırlık döneminde kondisyona yönelik olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu süre içerisinde iki hazırlık maçı yaptık. Bunlardan bir tanesini 1-0 ve bugün oynadığımız maçı da 2-0 kazandık." diye konuştu.

Bulut, yabancı takımlarla oynanan hazırlık maçlarının çok sert geçtiğini, istenmeyen sert pozisyonların olduğunu, bu maçın iyi bir şekilde bittiğini söyledi.

İkinci kampı Topuk Yaylası'nda yapacaklarını hatırlatan Bulut, "Topuk Yaylası'na 14 Temmuz'da giriş yapacağız ve 28 Temmuz'a kadar orada kamp yapacağız. Topuk Yaylası'ndaki kampta teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapacağız. Kendimizi bu şekilde lige hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bulut, yeni transferlerin birkaç gün içerisinde takıma katılmasını istediğini, takıma yeni gelecek oyuncularla lige daha iyi hazırlanacaklarını kaydetti.