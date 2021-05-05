Mahrez: "Sinirleri bozuldu! Bizi tekmelediler"

Manchester Cityli Riyad Mahrez, finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mahrez: 'Sinirleri bozuldu! Bizi tekmelediler'
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05 Mayıs 2021 00:23
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında 2 golü atan isim olan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, maçın ardından konuştu.

Maç sonu yaptığı açıklamada Mahrez, "Daha çok gol atabilirdik. Maçta bir andan sonra sinirleri bozuldu ve bizi tekmelemeye başladılar. Kırmızı karttan sonra daha da rahatladık, şimdi finale konsantreyiz" sözlerini kullandı.

Final yolculuğu boyunca savunma anlamında sağlam bir takım olmayı başardıklarını belirten Mahrez, "Herkes savunmada sağlam durmalı. Savunmada çok taviz vermeden buraya kadar geldik. Cumartesi günü lig şampiyonluğu için gerekli olan maçı kazanıp finale konsantre olacağız" diye konuştu.



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