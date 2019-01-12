GALATASARAY SORUSUNU YANITLADI!

Serdar Aziz'le yollarını ayırmaya karar veren, stoper bölgesine Marcao'yu transfer eden Galatasaray'da gözler santrfor transferine çevrilse de savunma hattı için de çalışmalar sürüyor! Sarı-kırmızılıların Standard Liege forması giyen Christian Luyindama'yla temasa geçtiği belirtildi.Portekiz Ligi'nin son sırasında yer alan Chaves'in Brezilyalı stoperi Marcao'yu sessiz sedasız alarak herkesi şaşırtan Galatasaray'ın ilgisi, 25 yaşındaki futbolcunun kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe almasıyla öğrenildi.Sarı-kırmızılıların, Avrupa'nın devlerinin radarında olan ve Stuttgart'ın 11 milyon Euro'luk teklif yaptığı Ozan Kabak ile Maicon'un durumuna göre bu bölgeye bir transfer daha yapabileceği belirtildi.25 yaşındaki oyuncu sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı ve taraftarların sorularına açık bir şekilde yanıt verdi.Sarı-kırmızılıların henüz Standard Liege ile bir temas kurmadığını dile getiren Luyindama, Sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna Luyindama, "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın Standard Liege ile Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Almanya menşeili transfer sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro olan 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.