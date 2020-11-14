Luis Alberto: "Kulüp uçak alacağına maaşları ödeyebilir"

Lazio'nun İspanyol oyuncusu Luis Alberto, kulübünün oyuncu alacaklarını ödemek yerine yeni bir uçak yatırımı yapmasını eleştirdi.

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Luis Alberto: 'Kulüp uçak alacağına maaşları ödeyebilir'
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14 Kasım 2020 01:57
Lazio'nun İspanyol oyuncusu Luis Alberto, bir süredir maaş alamamalarına rağmen kulübün özel jet almasını eleştirdi.

Sky Sport'tan aktarılan bilgiye göre takımın yıldız isimlerinden Luis Alberto'nun yeni bir uçağa yatırım yapan Lazio kulübünü eleştirdiği bir yorumu haberleştirdi. Haberde 28 yaşındaki oyuncunun özel jet alan kulübün futbolcu alacaklarını görmezden gelmesini eleştirerek, "Kulüp kendisine uçak satın alıyor ama bize ödeme yapmıyor. Çok güzel para harcıyorlar ama onun da parasının ödenmesi gerekiyor" sözlerini kullandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla zaman zana liderlik koltuğunda da kendisini gösteren Lazio, bu sezon çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



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