Lowry'nin Butler ile dostluğu, Heat'e katılmasında "çok etkili" olmuş

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Jimmy Butler ile olan dostluğunun Heat'e katılmasında "büyük etkisi" olduğunu söyledi.



Miami Herald'dan Barry Jackson, yakın tarihli bir makalesinde Lowry'nin, Heat'e katılma kararında uzun zamandır arkadaşı olan Butler'ın büyük ölçüde etkisi olduğunu belirttiğine yer verdi.



Yazıda ayrıca Butler'ın, Lowry'yi "en iyi arkadaşlarından biri" olarak gördüğü de belirtildi:



"Lowry, Butler ile arkadaşlığının Heat'e katılma kararını 'fazlasıyla' etkilediğini söyledi:



'Hem de çok. Ben ve Jimmy, bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Bu yaz bu konuda benimle konuşmaya devam etmişti.



Ama gerçek bir arkadaş olarak, ne karar alırsam alayım bana destek olacaktı. Lakin Heat'e gelmem ve daha önce konuştuğumuz bazı şeyleri gerçekleştirmemiz konusunda, beni sürekli yokluyordu. Şimdi ise, Olimpiyat tecrübemizin yanı sıra aynı takımda bir araya gelme fırsatını dört gözle bekliyorum.'



Butler ise, Lowry hakkında 'En iyi arkadaşlarımdan biri. Ne kadar rekabetçi olursak olalım, her zaman gülüyoruz ve şakalaşıyoruz.' ifadelerini kullandı."



