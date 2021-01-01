Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lowry'nin Butler ile dostluğu, Heat'e katılmasında "çok etkili" olmuş

Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Jimmy Butler ile olan dostluğunun Heat'e katılmasında "büyük etkisi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Kyle Lowry, Jimmy Butler ile olan dostluğunun Heat'e katılmasında "büyük etkisi" olduğunu söyledi.

Miami Herald'dan Barry Jackson, yakın tarihli bir makalesinde Lowry'nin, Heat'e katılma kararında uzun zamandır arkadaşı olan Butler'ın büyük ölçüde etkisi olduğunu belirttiğine yer verdi.

Yazıda ayrıca Butler'ın, Lowry'yi "en iyi arkadaşlarından biri" olarak gördüğü de belirtildi:

"Lowry, Butler ile arkadaşlığının Heat'e katılma kararını 'fazlasıyla' etkilediğini söyledi:

'Hem de çok. Ben ve Jimmy, bunu uzun zamandır konuşuyorduk. Bu yaz bu konuda benimle konuşmaya devam etmişti.

Ama gerçek bir arkadaş olarak, ne karar alırsam alayım bana destek olacaktı. Lakin Heat'e gelmem ve daha önce konuştuğumuz bazı şeyleri gerçekleştirmemiz konusunda, beni sürekli yokluyordu. Şimdi ise, Olimpiyat tecrübemizin yanı sıra aynı takımda bir araya gelme fırsatını dört gözle bekliyorum.'

Butler ise, Lowry hakkında 'En iyi arkadaşlarımdan biri. Ne kadar rekabetçi olursak olalım, her zaman gülüyoruz ve şakalaşıyoruz.' ifadelerini kullandı."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal