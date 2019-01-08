Love: "Cleveland'da kalmayı çok isterim"

İLGİLİ VİDEO

Kevin Love'a, Cleveland Cavaliers'ın kendisinin yokluğunda tam bir yeniden yapılanma sürecine girmesiyle, bir takas olasılığı hakkında sorular yöneltildi.Love'ın cevabı şöyle oldu:Love, 24 Temmuz'da Cavaliers ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı ve 7 Şubat'taki takas son tarihinin öncesinde, 24 Ocak tarihinde takasa uygun hale gelecek.