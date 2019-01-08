Love: "Cleveland'da kalmayı çok isterim"

Kevin Love'a, Cleveland Cavaliers'ın kendisinin yokluğunda tam bir yeniden yapılanma sürecine girmesiyle, bir takas olasılığı hakkında sorular yöneltildi.
Love'ın cevabı şöyle oldu: "Göreceğiz. Olmazsa yaza kadar bekleyeceğiz. Ne olacağını bilmiyorum. Baştan beri burada olmak istediğimi söyledim. Bunun bir iş olduğunu da söyledim. Geçen yıl takas son tarihinde bunu gördük. Daha önce hiç bir takımdan takas edilen bu kadar çok adam görmemiştim." "Ben burada olmayı çok isterim. Tüm sezonu sağlıklı geçirmeyi çok isterdim çünkü zamanımı alan birkaç şey olmuştu ve biraz şanssızdım. Ama burada oynamak isterim."
Love, 24 Temmuz'da Cavaliers ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı ve 7 Şubat'taki takas son tarihinin öncesinde, 24 Ocak tarihinde takasa uygun hale gelecek.