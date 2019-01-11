Lopez: "Giannis, NBA'in en iyi oyuncusu"

Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun NBA'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.
Lopez, düşüncesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Kesinlikle düşüncemizin, bu soyunma odasındaki ve ligdeki en iyi oyuncuya sahip olduğumuz şeklinde olduğunu düşünüyorum. İşini birçok yönden yapıyor. Oyuncularının çoğunu daha iyi yapıyor. Sürekli sahanın her tarafında. Her gece onu izlemek çok etkileyici."
Lopez'in, kendisinin Bucks'ın ve ligin en iyi oyuncusu olduğuna inandığı düşüncesini duyan Giannis, bu iltifata gülümseyerek ve Lopez'in kendisinin "1 numaralı hayranı" olduğunu söyleyerek tepki verdi ve bu yüksek statünün, hedefleri arasında olduğunu da kabul etti: "Doğruyu söylemek gerekirse tek umursadığım şey kazanmak. Kazanmakla - sahada ne gerekirse yapmakla, takım arkadaşlarına yardım etmekle ve elinden geleni ortaya koymakla - her şeyin kendi kendine hallolacağını biliyorum. Şu an tek umursadığım, takımımın kazanmasına yardım ederek daha iyi olmak. Ve ligin en iyi oyuncusu olma durumu kendi kendini halledecektir. Bir gün olabileceğimi biliyorum. Henüz o noktada olup olmadığımı bilmiyorum, ama o noktaya varmak için ne gerekiyorsa yapacağım, çünkü olmak istediğim bu."