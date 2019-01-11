Lopez: "Giannis, NBA'in en iyi oyuncusu"

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Milwaukee Bucks pivotu Brook Lopez, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun NBA'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.Lopez, düşüncesiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:Lopez'in, kendisinin Bucks'ın ve ligin en iyi oyuncusu olduğuna inandığı düşüncesini duyan Giannis, bu iltifata gülümseyerek ve Lopez'in kendisinin "1 numaralı hayranı" olduğunu söyleyerek tepki verdi ve bu yüksek statünün, hedefleri arasında olduğunu da kabul etti: