Liverpool Anfield'da dolu dizgin!

Liverpool, Anfield'da Southampton'ı 4-0 mağlup ederek lider Chelsea'yi takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool Anfield'da dolu dizgin!
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27 Kasım 2021 20:17
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool ile Southampton karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 4-0'lık skorla kazandı.

Liverpool, 2. dakikada Diogo Jota ile öne geçti. 32. dakikada Jota, farkı ikiye çıkardı. Thiago, 37. dakikada klas golüyle ilk yarının skorunu belirledi.

Virgil Van Dijk, 52. dakikada takımının 4. golünü attı ve noktayı koydu.

Bu sonucun ardından Liverpool 28 puan ile lider Chelsea'yi takibini sürdürdü. Southampton ise 14 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta derbide Everton'ın konuğu olacak. Southampton ise sahasında Leicester City ile karşılaşacak.


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