Lionel Carole: "10 kişi kaldıktan sonra zor oldu!"

Yukatel Kayserispor'un Fransız sol beki Lionel Carole, Fenerbahçe'yi eledikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lionel Carole: '10 kişi kaldıktan sonra zor oldu!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 23:39
Yukatel Kayserisporlu Lionel Carole, Fenerbahçe'yi 90+4. dakikada buldukları golle 1-0 eledikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Carole, "10 kişi kaldıktan sonra bizim için çok zor bir maç olacağı gözüküyordu. Son saniyede attığımız golle tur atladık, çok mutluyuz. Son saniye golü çok ihtimal dahilinde değildi ama başardık, çok mutlu olduk." dedi.

Kupadaki hedefleriyle ilgili gelen soruya Carole, "Maç maç bakacağız. Biraz dinleneceğiz ve turun tadını çıkaracağız. Sonrasında Galatasaray'dan puan veya puanlar çıkarmaya çalışacağız." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.