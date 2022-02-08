Lionel Carole: '10 kişi kaldıktan sonra zor oldu!'

Yukatel Kayserisporlu Lionel Carole, Fenerbahçe'yi 90+4. dakikada buldukları golle 1-0 eledikleri Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Carole, "10 kişi kaldıktan sonra bizim için çok zor bir maç olacağı gözüküyordu. Son saniyede attığımız golle tur atladık, çok mutluyuz. Son saniye golü çok ihtimal dahilinde değildi ama başardık, çok mutlu olduk." dedi.



Kupadaki hedefleriyle ilgili gelen soruya Carole, "Maç maç bakacağız. Biraz dinleneceğiz ve turun tadını çıkaracağız. Sonrasında Galatasaray'dan puan veya puanlar çıkarmaya çalışacağız." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.





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