Lewandowski: 'Bayern her zaman kalbimde olacak'

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Lewandowski yaptığı açıklamada, "Bayern'den ayrıldığım zaman son kez antrenman sahasına gitmek çok garip bir duyguydu. Kulüp ve şehir benim için çok şey ifade ediyor, iki kızım Münih'te doğdu." İfadelerini kullandı.



"ÇOK ŞEY BAŞARDIK"



Bayern'de çok başarılı bir 8 yıl geçirdiğini söyleyen Polonyalı golcü, "Bayern'de geçirdiğim sekiz yılda ekip olarak başardıklarımızı kimse elimizden alamaz. Wolfsburg'a karşı attığım beş gol, Bundesliga'da bir sezonda attığım 41 gol veya Hansi Flick'in altı kupasını hatırladığımda, bunların harika anlar olduğunu anlıyorum." açıklamasını yaptı.



"BAYERN HER ZAMAN KALBİMDE"



Bayern Münih'ten ayrılmasıyla ilgili konuşan, "Her şey olması gerektiği gibi oldu. Birlikte tarih yazdık ve her zaman yüzde 100'ümü verdim. Boş boş oturduğum bir gün olmadı. Kulüp içindeki herkes bunu biliyor. Bayern her zaman kalbimde olacak" şeklinde konuştu.



Robert Lewandowski , Ballon d'Or'u kazanmak için Barcelona'ya gelmediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Takımın başarısıyla motive olduğumu her zaman söylemişimdir. Kazanılan bireysel ödüller güzel olabilir ama İspanya'ya bunun için gelmedim. Bu tür çıkan haberler yanlış"





