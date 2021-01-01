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LeVert: "Takas edilmek, beni uzun vadede kurtardı"

Indiana Pacers guardı Caris LeVert, takas edilmesinin "muhtemelen kendisini uzun vadede kurtardığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris LeVert, takas edilmesinin "muhtemelen kendisini uzun vadede kurtardığını" söyledi.

LeVert, takas sonrası yapılan fiziksel testlerde, böbreğinde küçük bir kitle ortaya çıkaran MR sonuçlarını tartıştı ve Pacers ile takas edilmeden önce hiçbir hastalık belirtisi olmadığını belirtti:

"Aklımdan pek çok şey geçti. Neler olup bittiğini, sonraki adımları ve takasın gerçekleşeceğini de bilmiyordum. Ama gerçekleşti ve bunun bu organizasyonun nasıl bir yer olduğunu kanıtladığını düşünüyorum. Sadece ne kadar iyi insanlar olduklarını değil, bana ve oyunuma ne kadar inandıklarını görmek benim için çok önemliydi."

"OLUMLU YÖNDEN BAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Herhangi bir semptomum yoktu. Bildiğiniz gibi, maçlarda oynuyordum. Bu sezon henüz hiçbir maçı kaçırmamıştım. Yüzde 100 sağlıklı hissediyordum, yani bu takas aslında vücudumda neler olup bittiğini gösterdi ve ortaya çıkardı. Ben olaya bu taraftan bakıyorum ve bu takasın beni uzun vadede kurtarmış olabileceğini bildiğim için, kesinlikle minnettarım.

Sadece basketbolla değil, genel olarak hayatla ilgili başımdan çok şey geçti. Üzücü bir haberdi, ama daha kötüsü de olabilirdi. Buna bu şekilde bakıyorum. Zaten her duruma olumlu tarafından bakmaya çalışırım. Ailemin desteği yanımda."

LeVert şu anda süresiz olarak kadro dışı.


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