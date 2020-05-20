Lecce'de maaş için küme düşmeme şartı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.
Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.
Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.
Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.
Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın