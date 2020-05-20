Lecce'de maaş için küme düşmeme şartı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.

Haber; AA
Lecce'de maaş için küme düşmeme şartı
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20 Mayıs 2020 18:56
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lecce, futbolcuların ertelenen mart ayı maaşlarını takımın küme düşmemesi halinde ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.

Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.

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