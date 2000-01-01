"LeBron, Schröder ile bir süredir oynamak istiyordu" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yeni takım arkadaşı Dennis Schröder ile "bir süredir" oynamak istediği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, "The Lowe Post" podcast'ine konuk olduğunda, LeBron'un Schröder'a olan ilgisinin yeni bir şey olmadığını ve ekibin de uzun süredir kendisine hayran olduğunu söyledi:



"2019 son takas tarihinde neredeyse onunla takas yapıyorlardı ama yapmadılar. Bir süredir çok ilgi vardı. Lakers ve Rob Pelinka bir süredir, Dennis Schröder ve Derrick Rose ile çok ilgileniyordu. LeBron onun oyununu gerçekten seviyor. Bir süredir onunla oynamak istiyordu. Dediğim gibi, daha önce neredeyse onunla takas yapıyorlardı."



Önceki sezon Oklahoma City Thunder forması giyen Schröder, %46.9 genel ve %38.5 üçlük isabeti tutturarak 18.9 sayı, 3.6 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları ile oynamıştı.



