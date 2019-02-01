"LeBron, Kyrie ile tekrar bir araya gelmek istiyor" iddiası!

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LeBron James'in, kendisiyle bir araya gelmeye sıcak baktığı iddia edilen Kyrie Irving ile tekrar oynamaya istekli olduğu iddia edildi.The Athletic'ten Sam Amick'e göre James, Irving'e zeytin dalı uzatmaya ve eski takım arkadaşıyla bir araya gelmeye istekli.Amick, James'in "Irving ile tekrar oynama ihtimaline açık" olduğunu söyleyen bir kaynakla konuştuğunu belirtti.Amick'in kaynağının, LeBron'un 2010 Cleveland Cavaliers'dan ayrılması sonrası takımın sahibi Dan Gilbert'ın kendisiyle ilgili yazdığı 'sitem edici' bildiriye rağmen, 2014'te tekrar takıma geri dönmesi durumunu, genel olarak affedici bir yapısı olduğuna kanıt olarak kullandığı söylendi.James ve Irving'in Cleveland'da birlikte geçirdikleri zaman çok iyi bitmemişti. Irving 2017 yaz döneminde bir takas talep etmişti ve şimdi oynadığı Boston Celtics'e gönderilmişti.Irving, bu yaz döneminde kontratındaki opsiyonu kullanarak serbest kalabilir.